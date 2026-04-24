Fondu et tout bronzé ! [Visite flash], Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, Toulouse

Fondu et tout bronzé ! [Visite flash] Samedi 13 juin, 15h00 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Haute-Garonne

Entrée et visites gratuites. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Marqué par d’importantes avancées, tant technologiques que sociales, l’âge du Bronze transforme durablement les sociétés européennes. Les réseaux d’échanges se diversifient pour obtenir cuivre, étain, mais aussi or, ambre ou sel. De nouvelles hiérarchies apparaissent, et les objets métalliques deviennent des symboles de prestige et d’autorité. Au cours de cette visite, vous découvrirez ceux présentés au 2e étage : bijoux, armes, haches…

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Photo : Mathieu Scapin/Musée Saint-Raymond

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 33 5 61 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/ https://twitter.com/MSR_Tlse;https://www.facebook.com/museesaintraymond;https://saintraymond.festik.net/;https://www.instagram.com/msr_tlse Au musée Saint-Raymond, le musée d’Archéologie de Toulouse, vous entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre. Au 2e étage, les objets présentés et les maquettes évoquent Toulouse et sa région au temps des Gaulois et des Romains. Au 1er étage, on ne saura jamais si c’est vous qui observez les portraits de la galerie ou si ce sont les empereurs qui vous dévisagent. Puis viennent les sculptures mythologiques avec ces étonnants reliefs sculptés représentant les Travaux d’Hercule. Rejoignez le sous-sol pour découvrir un véritable site archéologique : un ancien cimetière dans lequel a été préservé un étonnant vestige, un four à chaux. Terminez par les sarcophages et leur décor. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.

Découvrez les objets de l’âge du Bronze et l’économie d’il y a quatre millénaires archéologie musée saint-raymond

© Mathieu Scapin/Musée Saint-Raymond