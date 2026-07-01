Fontenay-aux-Roses au-delà des clichés, Médiathèque de Fontenay-aux-Roses, Fontenay-aux-Roses

Informations pratiques

Fontenay-aux-Roses au-delà des clichés 5 – 27 septembre Médiathèque de Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T10:30:00+02:00 – 2026-09-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T13:00:00+02:00

L’exposition propose une sélection de tirages de plaques de verre inédites représentant des lieux de Fontenay-aux-Roses des années 1880 aux années 1950. Des documents d’archives accompagnent chaque lieu et moment photographiés. Des appareils photographiques en rapport avec les vues montrées complètent le dispositif.

Les plaques émanent des Archives de Fontenay-aux-Roses, de l’association des Amis de Sceaux, de la Commission du Vieux Paris, du musée de l’Ile-de-France ainsi que de particuliers.

Médiathèque de Fontenay-aux-Roses 6, pl Sainte-Barbe Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 13 21 12 https://www.fontenay-aux-roses.fr/loisirs/histoire-archives/ https://www.facebook.com/Fontenay.aux.Roses/ Médiathèque de Fontenay-aux-Roses RER B station Fontenay-aux-Roses

Bus 128 et 394

L’exposition propose une sélection de tirages de plaques de verre inédites représentant des lieux de Fontenay-aux-Roses des années 1880 aux années 1950. Des documents d’archives accompagnent chaque …

©Studio Chevojon