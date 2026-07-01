Un siècle de photographie (1850-1950), Médiathèque de Fontenay-aux-Roses, Fontenay-aux-Roses
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Fontenay-aux-Roses · Fontenay-aux-Roses
Informations pratiques
Un siècle de photographie (1850-1950) Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque de Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Conférence sur l’histoire de la photographie par un membre de l’association des iconomécanophiles du Limousin.
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Bus 128 et 394
Conférence sur l’histoire de la photographie par un membre de l’association des iconomécanophiles du Limousin
© collection particulière
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