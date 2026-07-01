Un siècle de photographie (1850-1950), Médiathèque de Fontenay-aux-Roses, Fontenay-aux-Roses

Informations pratiques

Un siècle de photographie (1850-1950) Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque de Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Conférence sur l’histoire de la photographie par un membre de l’association des iconomécanophiles du Limousin.

Médiathèque de Fontenay-aux-Roses 6, pl Sainte-Barbe Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 13 21 12 https://www.fontenay-aux-roses.fr/loisirs/histoire-archives/ https://www.facebook.com/Fontenay.aux.Roses/ Médiathèque de Fontenay-aux-Roses RER B station Fontenay-aux-Roses

Bus 128 et 394

Conférence sur l’histoire de la photographie par un membre de l’association des iconomécanophiles du Limousin

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