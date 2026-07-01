Promenade commentée : Fontenay-aux-Roses en photographies, Mairie de Fontenay-aux-Roses, Fontenay-aux-Roses
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Fontenay-aux-Roses · Fontenay-aux-Roses
Informations pratiques
Promenade commentée : Fontenay-aux-Roses en photographies Dimanche 20 septembre, 14h00 Mairie de Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Promenade dans Fontenay-aux-Roses en confrontant certains lieux à des photographies conservées dans les fonds des Archives municipales depuis 1869.
Mairie de Fontenay-aux-Roses 75, rue Boucicaut 92 260 Fontenay-aux-Roses Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 13 21 12 https://www.fontenay-aux-roses.fr/ Mairie de Fontenay-aux-Roses construite en 1860. Architecte : Claude Naissant. RER B Fontenay-aux-Roses
Bus 394
Promenade dans Fontenay-aux-Roses en confrontant certains leiux à des photographies conservées dasn les fonds des Archives municipales depuis 1869.
©Archives de Fontenay-aux-Roses. Photo Studio Sud
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