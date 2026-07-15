Foot Gaélique Tourouvre au Perche
lundi 20 juillet 2026 · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
Foot Gaélique
Stade René Zunino Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20
La commune de Tourouvre avec la CDC des Hauts du Perche et le club ados des Hauts du Perche vous proposent de participer à un moment convivial et dynamique en vous essayant au foot gaélique. Gratuit pour tous et tout public. .
Stade René Zunino Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 57 19 48 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foot Gaélique
L’événement Foot Gaélique Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Tourouvre au Perche (Orne)
- Ateliers d’éveil TOUROUVRE Tourouvre au Perche 15 juillet 2026
- Après-midi Jeux TOUROUVRE Tourouvre au Perche 15 juillet 2026
- Journée jeux exterieurs Ludothèque des Hauts du Perche Tourouvre au Perche 17 juillet 2026
- Sortie Champignons Rendez-vous au sud de la forêt, sur la route forestière de Bubertré . Tourouvre au Perche 19 juillet 2026
- Randonnée Géocaching parking devant l’église Tourouvre au Perche 21 juillet 2026