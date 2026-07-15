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AGENDA · Tourouvre au Perche

Foot Gaélique Tourouvre au Perche

lundi 20 juillet 2026 · Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Stade René Zunino
Ville
61190 Tourouvre au Perche
Département
Orne
Tarif

Tourouvre au Perche

Foot Gaélique

Stade René Zunino Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :
2026-07-20

La commune de Tourouvre avec la CDC des Hauts du Perche et le club ados des Hauts du Perche vous proposent de participer à un moment convivial et dynamique en vous essayant au foot gaélique. Gratuit pour tous et tout public.   .

Stade René Zunino Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 57 19 48 71 

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English : Foot Gaélique

L’événement Foot Gaélique Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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