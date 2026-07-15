Informations pratiques

Tourouvre au Perche

Foot Gaélique

Stade René Zunino Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

La commune de Tourouvre avec la CDC des Hauts du Perche et le club ados des Hauts du Perche vous proposent de participer à un moment convivial et dynamique en vous essayant au foot gaélique. Gratuit pour tous et tout public. .

Stade René Zunino Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 57 19 48 71

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English : Foot Gaélique

L’événement Foot Gaélique Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche