Le village médiéval de Tourouvre

La ferme d’Apolline 3 chemin des Nouettes Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

la Ferme d’Apolline se métamorphose en village médiéval vivant pour la seconde édition des Médiévales de Tourouvre.

Marché de producteurs et d’artisans, spectacles et animations en continu… et un concert de violon le samedi soir à 20h30 pour une ambiance hors du temps.

Un week-end festif et immersif à ne pas manquer au cœur du Perche !

Participation libre .

La ferme d’Apolline 3 chemin des Nouettes Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 72 26 31 90 association@lafermedapolline.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le village médiéval de Tourouvre

L’événement Le village médiéval de Tourouvre Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche