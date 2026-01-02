Ateliers créatifs de 5 à 12 ans Les Muséales Tourouvre au Perche

Ateliers créatifs de 5 à 12 ans

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Recycle nature Dans cet atelier, chaque enfant ramène des trésors trouvés en forêt (feuilles, bois, fruits d’arbres ou

autres) et découvre avec l’artiste plasticienne Land Art Isabelle Aubry le recyclage et l’art à travers la

nature.

Présence d’un accompagnateur obligatoire. Sur réservation. .

Les Muséales 15 rue du Quebec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

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English : Ateliers créatifs de 5 à 12 ans

L’événement Ateliers créatifs de 5 à 12 ans Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche