Randonnée Géocaching parking devant l’église Tourouvre au Perche
Randonnée Géocaching parking devant l’église Tourouvre au Perche mardi 21 juillet 2026.
Tourouvre au Perche
Randonnée Géocaching
parking devant l’église BRESOLETTES Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Venez découvrir et redécouvrir la Réserve de Bresolettes à travers une randonnée géocaching. Le géocaching est un loisir de plein air qui consiste à utiliser la technique du géo positionnement par satellite pour rechercher ou dissimuler des caches ou des géocaches , dans divers endroits à travers le monde. Grâce à une application sur votre téléphone devenez un véritable chasseur de trésor !
Sortie gratuite sur inscription. .
parking devant l’église BRESOLETTES Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25 conseillernumerique@tourouvreauperche.fr
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English : Randonnée Géocaching
L’événement Randonnée Géocaching Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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