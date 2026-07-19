AGENDA · Pau
Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs AS Nancy Lorraine Pau
vendredi 21 août 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs AS Nancy Lorraine
Stade Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
.
Stade Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 22 22 contact@paufc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs AS Nancy Lorraine
L’événement Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs AS Nancy Lorraine Pau a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Été à Pau 2026 The Stompin’ Bones / Shakura S’Aida Théâtre de Verdure Pau 19 juillet 2026
- Mes vacances à Sers Rte de Bordeaux Pau 20 juillet 2026
- Pau’s Détente Pelouses de l’université Pau 20 juillet 2026
- Pau’s Détente Pau 20 juillet 2026
- Exposition: Le feu au cœur de la création Rue de Gontaut Biron Pau 20 juillet 2026