Footing Vertical The Roof Bourg-de-Péage
Footing Vertical The Roof Bourg-de-Péage mercredi 20 mai 2026.
Bourg-de-Péage
Footing Vertical
The Roof 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 11:00:00
fin : 2026-05-22 19:00:00
Date(s) :
2026-05-20
L’escalade accessible à toutes et à tous !
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The Roof 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr
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English :
Climbing for everyone!
L’événement Footing Vertical Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-04-28 par Valence Romans Tourisme
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