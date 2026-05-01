Footing Vertical The Roof Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Footing Vertical

The Roof 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 11:00:00

fin : 2026-05-22 19:00:00

Date(s) :

2026-05-20

L’escalade accessible à toutes et à tous !

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The Roof 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr

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English :

Climbing for everyone!

L’événement Footing Vertical Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-04-28 par Valence Romans Tourisme