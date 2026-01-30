Concert You Girl au Mamão Mamão Bourg-de-Péage
Concert You Girl au Mamão Mamão Bourg-de-Péage jeudi 4 juin 2026.
Bourg-de-Péage
Concert You Girl au Mamão
Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Une soirée placée sous le signe des icônes féminines de la pop.
Le groupe You Go Girls reprend les plus grands titres avec énergie et passion harmonies vocales, clavier, looper… un live vibrant et plein d’émotion.
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Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
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English :
An evening dedicated to female pop icons.
You Go Girls cover their greatest hits with energy and passion: vocal harmonies, keyboards, looper? a vibrant, emotional live show.
L’événement Concert You Girl au Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme
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