Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Blanche Triple Five Bourg-de-Péage

Soirée Blanche Triple Five Bourg-de-Péage vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Triple Five

Adresse : 430 allée du Royans

Ville : 26300 Bourg-de-Péage

Département : Drôme

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Bourg-de-Péage

Soirée Blanche

Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 01:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Soirée blanche! Dans une ambiance de folie grâce aux sons de DJ Lefabrin, venez vous détendre un verre à la main.
  .

Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Soirée blanche! Come and relax with a drink in hand, in a crazy atmosphere, thanks to the sounds of DJ Lefabrin.

L’événement Soirée Blanche Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Bourg-de-Péage (Drôme)