Soirée Blanche Triple Five Bourg-de-Péage
Soirée Blanche Triple Five Bourg-de-Péage vendredi 29 mai 2026.
Bourg-de-Péage
Soirée Blanche
Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 01:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Soirée blanche! Dans une ambiance de folie grâce aux sons de DJ Lefabrin, venez vous détendre un verre à la main.
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Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76
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English :
Soirée blanche! Come and relax with a drink in hand, in a crazy atmosphere, thanks to the sounds of DJ Lefabrin.
L’événement Soirée Blanche Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme
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