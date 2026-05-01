Soirée Blanche Triple Five Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Soirée Blanche

Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 01:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Soirée blanche! Dans une ambiance de folie grâce aux sons de DJ Lefabrin, venez vous détendre un verre à la main.

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Triple Five 430 allée du Royans Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76

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English :

Soirée blanche! Come and relax with a drink in hand, in a crazy atmosphere, thanks to the sounds of DJ Lefabrin.

L’événement Soirée Blanche Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme