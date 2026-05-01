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Soirée DJ Guest -Dj Sam au Mamão Mamão Bourg-de-Péage

Soirée DJ Guest -Dj Sam au Mamão Mamão Bourg-de-Péage vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Mamão

Adresse : 275 allée des Deux Soeurs

Ville : 26300 Bourg-de-Péage

Département : Drôme

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bourg-de-Péage

Soirée DJ Guest -Dj Sam au Mamão

Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

DJ Sam, le résident du Mamão, reprend les platines pour une soirée comme on les aime.
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Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85  contact@mamao.fr

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English :

DJ Sam, Mamão’s resident DJ, takes over the decks for an evening just the way we like it.

L’événement Soirée DJ Guest -Dj Sam au Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme

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