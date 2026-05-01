2ème concours de pétanque primé par DSD (Devil Style Dancer) Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage
2ème concours de pétanque primé par DSD (Devil Style Dancer) Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage samedi 30 mai 2026.
Bourg-de-Péage
2ème concours de pétanque primé par DSD (Devil Style Dancer)
Complexe Jean Bouin Av. de la 1ère Armée Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
12€/doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Participez à notre second concours de pétanque organisé par DSD (Devil Style Dancers) et venez nombreux en famille ou entre amis pour partager un moment de détente, de jeu et de convivialité !
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Complexe Jean Bouin Av. de la 1ère Armée Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 01 97 92 dsdbourgdepeage@gmail.com
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English : 2ème concours de pétanque primé par DSD (Devil Style Dancer)
Take part in our second pétanque competition organized by DSD (Devil Style Dancers) and come along with your family or friends to share a moment of relaxation, fun and conviviality!
L’événement 2ème concours de pétanque primé par DSD (Devil Style Dancer) Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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