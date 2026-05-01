Prise de Becs à The Roof Vercors The Roof Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Prise de Becs à The Roof Vercors

The Roof 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – – EUR

Dépendra de la bière

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 17:00:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :

2026-05-21

La Brasserie des Abymes prend le contrôle de la tireuse à The Roof Vercors !

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The Roof 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr

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English :

Brasserie des Abymes takes control of the taffy at The Roof Vercors!

L’événement Prise de Becs à The Roof Vercors Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme