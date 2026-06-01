Gala de l’UGAP gym artistique Complexe Vercors Bourg-de-Péage
Gala de l’UGAP gym artistique Complexe Vercors Bourg-de-Péage samedi 27 juin 2026.
Bourg-de-Péage
Gala de l’UGAP gym artistique
Complexe Vercors Boulevard Alpes Provence Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 22:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Tous les gymnastes et traceurs de l’UGAP gym artistique vous attendent pour une soirée magique afin de fêter au mieux les 90 ans du Club. Une touche de ROUGE sur vous serait un beau clin d’oeil ! Venez nombreux !
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Complexe Vercors Boulevard Alpes Provence Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 92 49 83 secretariat.ugapgym@gmail.com
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English :
All the gymnasts and route setters from UGAP Artistic Gymnastics are looking forward to seeing you for a magical evening to celebrate the club’s 90th anniversary in style. A touch of RED in your outfit would be a nice nod to the occasion! We hope to see many of you there!
L’événement Gala de l’UGAP gym artistique Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-13 par Valence Romans Tourisme
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