Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage d’été d’essai enfant Escalade The Roof The Roof Bourg-de-Péage

Stage d’été d’essai enfant Escalade The Roof The Roof Bourg-de-Péage mercredi 17 juin 2026.

Lieu : The Roof

Adresse : 155 allée des Deux Soeurs

Ville : 26300 Bourg-de-Péage

Département : Drôme

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 25 25 25

Bourg-de-Péage

Stage d’été d’essai enfant Escalade The Roof

The Roof 155 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 11:00:00
fin : 2026-08-26 17:45:00

Date(s) :
2026-06-17 2026-06-24 2026-07-08 2026-08-19 2026-08-26

Vous hésitez sur le niveau ? Nous organisons des stages d’essai d’1h30 pour évaluer les futur.e.s grimpeur.se.s.
  .

The Roof 155 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact-vercors@theroof.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Not sure of your level? We organize 1h30 trial courses to evaluate future climbers.

L’événement Stage d’été d’essai enfant Escalade The Roof Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Bourg-de-Péage (Drôme)