Stage d’été d’essai enfant Escalade The Roof The Roof Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Stage d’été d’essai enfant Escalade The Roof

The Roof 155 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 11:00:00

fin : 2026-08-26 17:45:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-24 2026-07-08 2026-08-19 2026-08-26

Vous hésitez sur le niveau ? Nous organisons des stages d’essai d’1h30 pour évaluer les futur.e.s grimpeur.se.s.

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The Roof 155 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact-vercors@theroof.fr

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English :

Not sure of your level? We organize 1h30 trial courses to evaluate future climbers.

L’événement Stage d’été d’essai enfant Escalade The Roof Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme