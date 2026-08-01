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AGENDA · Bourg-de-Péage

Open brasero by Mamão Restaurant Mamão Bourg-de-Péage

dimanche 23 août 2026 · Restaurant Mamão · Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Restaurant Mamão
Adresse
Complexe Diabolo
Ville
26300 Bourg-de-Péage
Département
Drôme
Tarif
39 39 39

Bourg-de-Péage

Open brasero by Mamão

Restaurant Mamão Complexe Diabolo Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 11:30:00
fin : 2026-08-23 14:30:00

Date(s) :
2026-08-23

Le rendez-vous gourmand de l’été est de retour: on rallume le brasero pour un moment de partage à vivre en famille ou entre amis.
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Restaurant Mamão Complexe Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85  contact@mamao.fr

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English :

The summer’s culinary highlight is back: we’re lighting the fire pit again for a moment of togetherness to enjoy with family or friends.

L’événement Open brasero by Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-28 par Valence Romans Tourisme

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