Open brasero by Mamão Restaurant Mamão Bourg-de-Péage
dimanche 23 août 2026 · Restaurant Mamão · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Open brasero by Mamão
Restaurant Mamão Complexe Diabolo Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 11:30:00
fin : 2026-08-23 14:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Le rendez-vous gourmand de l’été est de retour: on rallume le brasero pour un moment de partage à vivre en famille ou entre amis.
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Restaurant Mamão Complexe Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
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English :
The summer’s culinary highlight is back: we’re lighting the fire pit again for a moment of togetherness to enjoy with family or friends.
L’événement Open brasero by Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-28 par Valence Romans Tourisme
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