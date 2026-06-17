Soirée blind test route d’Alixan Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Soirée blind test

route d’Alixan Mamão Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Prêts à tester votre culture musicale ?

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route d’Alixan Mamão Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr

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English :

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L’événement Soirée blind test Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme