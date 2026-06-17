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Soirée blind test route d’Alixan Bourg-de-Péage

jeudi 20 août 2026 · route d’Alixan · Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
route d’Alixan
Adresse
Mamão
Ville
26300 Bourg-de-Péage
Département
Drôme
Tarif

Bourg-de-Péage

Soirée blind test

route d’Alixan Mamão Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

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route d’Alixan Mamão Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85  contact@mamao.fr

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L’événement Soirée blind test Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme

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