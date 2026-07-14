AGENDA · Bourg-de-Péage
Soirée avec Dj Sam route d’Alixan Bourg-de-Péage
vendredi 31 juillet 2026 · route d’Alixan · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Soirée avec Dj Sam
route d’Alixan Mamão Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
La nuit tombe, les lumières s’allument… et le Mamão prend doucement son rythme d’été.
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route d’Alixan Mamão Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
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English :
Night falls, the lights come on, and the Maméo slowly settles into its evening rhythm.
L’événement Soirée avec Dj Sam Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme
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