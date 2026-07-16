Soirée Dub à The Roof Vercors The Roof Vercors Bourg-de-Péage
vendredi 28 août 2026 · The Roof Vercors · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Soirée Dub à The Roof Vercors
The Roof Vercors 155 allée des deux sœurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Avis aux amateur.rice.s de bonnes basses et de vibes positives ! Vendredi 28 août, on passe en mode Sound System dans le jardin. Venez chiller, danser et vibrer avec nous.
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The Roof Vercors 155 allée des deux sœurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr
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English :
Calling all fans of great bass and positive vibes! This Friday, August 28, we’re switching to Sound System mode in the garden. Come chill, dance, and groove with us.
L’événement Soirée Dub à The Roof Vercors Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-16 par Valence Romans Tourisme
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