Soirée Dub à The Roof Vercors The Roof Vercors Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Soirée Dub à The Roof Vercors

The Roof Vercors 155 allée des deux sœurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Avis aux amateur.rice.s de bonnes basses et de vibes positives ! Vendredi 28 août, on passe en mode Sound System dans le jardin. Venez chiller, danser et vibrer avec nous.

.

The Roof Vercors 155 allée des deux sœurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Calling all fans of great bass and positive vibes! This Friday, August 28, we’re switching to Sound System mode in the garden. Come chill, dance, and groove with us.

L’événement Soirée Dub à The Roof Vercors Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-16 par Valence Romans Tourisme