Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Traversée de Romans-sur-Isère en kayak

Quai Auguste Clément Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Embarquez pour une traversée de Romans en kayak organisée par Kayak Carp 26 ! Une animation sportive fun et accessible, idéale pour profiter des plaisirs nautiques et d’un moment de loisirs en pleine nature.

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Quai Auguste Clément Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 17 35 39 kayak.carp26@gmail.com

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English :

Set out on a kayak trip through Romans organized by Kayak Carp 26! A fun and accessible outdoor activity, perfect for enjoying water sports and some leisure time surrounded by nature.

L’événement Traversée de Romans-sur-Isère en kayak Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme