Traversée de Romans-sur-Isère en kayak Bourg-de-Péage
dimanche 23 août 2026 · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Traversée de Romans-sur-Isère en kayak
Quai Auguste Clément Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Embarquez pour une traversée de Romans en kayak organisée par Kayak Carp 26 ! Une animation sportive fun et accessible, idéale pour profiter des plaisirs nautiques et d’un moment de loisirs en pleine nature.
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Quai Auguste Clément Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 17 35 39 kayak.carp26@gmail.com
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English :
Set out on a kayak trip through Romans organized by Kayak Carp 26! A fun and accessible outdoor activity, perfect for enjoying water sports and some leisure time surrounded by nature.
L’événement Traversée de Romans-sur-Isère en kayak Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme
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