Opéra sous les étoiles Parc Mossant Bourg-de-Péage
mardi 18 août 2026 · Parc Mossant · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Opéra sous les étoiles
Parc Mossant 36 avenue du Général de Gaulle Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:30:00
fin : 2026-08-18 21:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Découvrez ou redécouvrez l’Opéra sous les étoiles, en plein air sur un écran géant, des Contes d’Hoffman de Jacques Offenbach. Venez nombreux !
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Parc Mossant 36 avenue du Général de Gaulle Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 74 00 contact@mairiebdp.fr
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English :
Discover or rediscover opera under the stars, outdoors on a giant screen, with Jacques Offenbach’s *The Tales of Hoffmann*. We hope to see you there!
L’événement Opéra sous les étoiles Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-13 par Valence Romans Tourisme
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