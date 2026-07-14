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AGENDA · Bourg-de-Péage

Opéra sous les étoiles Parc Mossant Bourg-de-Péage

mardi 18 août 2026 · Parc Mossant · Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Parc Mossant
Adresse
36 avenue du Général de Gaulle
Ville
26300 Bourg-de-Péage
Département
Drôme
Tarif

Bourg-de-Péage

Opéra sous les étoiles

Parc Mossant 36 avenue du Général de Gaulle Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:30:00
fin : 2026-08-18 21:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Découvrez ou redécouvrez l’Opéra sous les étoiles, en plein air sur un écran géant, des Contes d’Hoffman de Jacques Offenbach. Venez nombreux !
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Parc Mossant 36 avenue du Général de Gaulle Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 74 00  contact@mairiebdp.fr

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English :

Discover or rediscover opera under the stars, outdoors on a giant screen, with Jacques Offenbach’s *The Tales of Hoffmann*. We hope to see you there!

L’événement Opéra sous les étoiles Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-13 par Valence Romans Tourisme

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