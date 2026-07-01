Soirée latino au Mamão Mamão Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Soirée latino au Mamão

Mamão Complexe Diabolo Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Direction l’Amérique latine… le temps d’une soirée !

Le mardi 28 juillet, retrouvez Morgan & Monique pour une soirée SBK placée sous le signe du partage, de la danse et de la bonne humeur.

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Mamão Complexe Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr

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English :

Heading to Latin America?—for just one night!

On Tuesday, July 28, join Morgan & Monique for an SBK night filled with sharing, dancing, and good vibes.

L’événement Soirée latino au Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-10 par Valence Romans Tourisme