Vitamine Impro Show – Spectacle d’improvisation, The Roof Vercors, Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Vitamine Impro Show – Spectacle d’improvisation Vendredi 17 juillet, 20h00 The Roof Vercors Drôme

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T21:30:00+02:00

Venez faire le plein d’énergie positive avec le Vitamine Impro Show, un spectacle d’improvisation 100% interactif où l’imprévu est roi !

Pour cette 80ème représentation, les comédien.ne.s reviennent boostés à la vitamine C et prêts à relever tous les défis. La particularité de ce show ?

C’est vous, le public, qui proposez vos thèmes les plus fous et regardez les artistes leur donner vie instantanément.

Vivez une soirée unique : chaque sketch se crée en direct, sous vos yeux, pour un maximum de surprises et de fous rires garantis.

Un cocktail 100 % pur jus d’improvisation à ne pas manquer !

— Infos Pratiques & Réservations —

Date : Vendredi 17 juillet

⏰ Horaire : À partir de 20h00

Lieu : The Roof Vercors – 155 allée des deux sœurs, 26300 Bourg-de-Péage

Tarif : Entrée à prix libre (sur inscription)

⚠️ Réservation vivement conseillée sur :

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-excites/evenements/vitamine-impro-show-the-roof

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Vitamine Impro Show c’est un cabaret d’impro tonique avec 3 lurons en chemise exotiques, et toi public, qui propose des thèmes à toute la clique. Un spectacle recommandé pour les zygomatiques !