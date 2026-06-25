Vitamine Impro Show – Spectacle d’improvisation The Roof Vercors Bourg-de-Péage Vendredi 17 juillet, 20h00

Vitamine Impro Show c’est un cabaret d’impro tonique avec 3 lurons en chemise exotiques, et toi public, qui propose des thèmes à toute la clique. Un spectacle recommandé pour les zygomatiques !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-17T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-17T21:30:00.000+02:00

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The Roof Vercors 155 Allée des Deux Soeurs, 26300 Bourg de péage Bourg-de-Péage



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