Cinéma en plein air Moi moche et méchant 4 Maison des associations Bourg-de-Péage mercredi 22 juillet 2026.

Bourg-de-Péage

Cinéma en plein air Moi moche et méchant 4

Maison des associations 2 Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 22:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Venez nombreux en famille pour la diffusion en extérieur sur les pelouses du film Moi moche et méchant 4 .

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Maison des associations 2 Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 74 00 contact@mairiebdp.fr

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English :

Bring the whole family to the outdoor screening of Despicable Me 4 on the lawns.

L’événement Cinéma en plein air Moi moche et méchant 4 Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-13 par Valence Romans Tourisme