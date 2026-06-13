Cinéma en plein air Moi moche et méchant 4 Maison des associations Bourg-de-Péage
Cinéma en plein air Moi moche et méchant 4 Maison des associations Bourg-de-Péage mercredi 22 juillet 2026.
Bourg-de-Péage
Cinéma en plein air Moi moche et méchant 4
Maison des associations 2 Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 22:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Venez nombreux en famille pour la diffusion en extérieur sur les pelouses du film Moi moche et méchant 4 .
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Maison des associations 2 Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 74 00 contact@mairiebdp.fr
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English :
Bring the whole family to the outdoor screening of Despicable Me 4 on the lawns.
L’événement Cinéma en plein air Moi moche et méchant 4 Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-13 par Valence Romans Tourisme
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