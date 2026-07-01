Soirée de la finale au Mamão Mamão Bourg-de-Péage
dimanche 19 juillet 2026 · Mamão · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Soirée de la finale au Mamão
Mamão Complexe Diabolo Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Vivez la Finale de la Coupe du Monde 2026 en direct sur grand écran au Mamão !
Que la France soit au rendez-vous ou non, une finale se vit ensemble… et quoi de mieux que l’ambiance du Mamão pour partager ce grand moment ?
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Mamão Complexe Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
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English :
Watch the 2026 World Cup Final live on the big screen at Mam%E3o!
Whether France makes it to the final or not, a final is best enjoyed together—and what better place than Mam%E3o to share this momentous occasion?
L’événement Soirée de la finale au Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-10 par Valence Romans Tourisme
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