Soirée de la finale au Mamão Mamão Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Soirée de la finale au Mamão

Mamão Complexe Diabolo Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 21:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Vivez la Finale de la Coupe du Monde 2026 en direct sur grand écran au Mamão !

Que la France soit au rendez-vous ou non, une finale se vit ensemble… et quoi de mieux que l’ambiance du Mamão pour partager ce grand moment ?

.

Mamão Complexe Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Watch the 2026 World Cup Final live on the big screen at Mam%E3o!

Whether France makes it to the final or not, a final is best enjoyed together—and what better place than Mam%E3o to share this momentous occasion?

L’événement Soirée de la finale au Mamão Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-07-10 par Valence Romans Tourisme