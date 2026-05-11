Parcours découverte Les bords de l’Isère à vélo Sur la Belle Via (voie verte le long de l’Isère) Bourg-de-Péage
Parcours découverte Les bords de l’Isère à vélo Sur la Belle Via (voie verte le long de l’Isère) Bourg-de-Péage vendredi 24 juillet 2026.
Bourg-de-Péage
Parcours découverte Les bords de l’Isère à vélo
Sur la Belle Via (voie verte le long de l’Isère) 15 quai Auguste Clément Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Au fil de l’Isère, du château Favor à la centrale hydroélectrique de la Vanelle, suivez le guide pour une balade entre nature, paysage et patrimoine. Au rythme du vélo, découvrez l’histoire et l’environnement de cette rivière emblématique….
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Sur la Belle Via (voie verte le long de l’Isère) 15 quai Auguste Clément Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English : Parcours découverte Les bords de l’Isère à vélo
Along the Isère, from the Château Favor to the Vanelle hydroelectric power station, follow the guide for a ride through nature, landscape and heritage. Discover the history and environment of this emblematic river by bike….
L’événement Parcours découverte Les bords de l’Isère à vélo Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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