Parcours découverte Les bords de l’Isère à vélo Sur la Belle Via (voie verte le long de l’Isère) Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Parcours découverte Les bords de l’Isère à vélo

Sur la Belle Via (voie verte le long de l’Isère) 15 quai Auguste Clément Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Au fil de l’Isère, du château Favor à la centrale hydroélectrique de la Vanelle, suivez le guide pour une balade entre nature, paysage et patrimoine. Au rythme du vélo, découvrez l’histoire et l’environnement de cette rivière emblématique….

.

Sur la Belle Via (voie verte le long de l’Isère) 15 quai Auguste Clément Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parcours découverte Les bords de l’Isère à vélo

Along the Isère, from the Château Favor to the Vanelle hydroelectric power station, follow the guide for a ride through nature, landscape and heritage. Discover the history and environment of this emblematic river by bike….

L’événement Parcours découverte Les bords de l’Isère à vélo Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme