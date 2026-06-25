Vitamine Impro Show Spectacle d’improvisation The Roof Vercors Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Vitamine Impro Show Spectacle d’improvisation

The Roof Vercors 155 Allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17 21:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Vitamine Impro Show c’est un cabaret d’impro tonique avec 3 lurons en chemise exotiques, et toi public, qui propose des thèmes à toute la clique. Un spectacle recommandé pour les zygomatiques !

Écrivez vos thèmes les plus fous, ils improvisent pour VOUS

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The Roof Vercors 155 Allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr

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English :

Vitamin Impro Show is an energetic improv cabaret featuring three jokers in exotic shirts—and you, the audience—who come up with themes for the whole gang. A show highly recommended for a good laugh!

Write down your wildest themes—they’ll improvise just for YOU

L’événement Vitamine Impro Show Spectacle d’improvisation Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme