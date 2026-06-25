Vitamine Impro Show Spectacle d’improvisation The Roof Vercors Bourg-de-Péage
vendredi 17 juillet 2026 · The Roof Vercors · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Vitamine Impro Show Spectacle d’improvisation
The Roof Vercors 155 Allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17 21:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Vitamine Impro Show c’est un cabaret d’impro tonique avec 3 lurons en chemise exotiques, et toi public, qui propose des thèmes à toute la clique. Un spectacle recommandé pour les zygomatiques !
Écrivez vos thèmes les plus fous, ils improvisent pour VOUS
.
The Roof Vercors 155 Allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vitamin Impro Show is an energetic improv cabaret featuring three jokers in exotic shirts—and you, the audience—who come up with themes for the whole gang. A show highly recommended for a good laugh!
Write down your wildest themes—they’ll improvise just for YOU
L’événement Vitamine Impro Show Spectacle d’improvisation Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Bourg-de-Péage (Drôme)
- Soirée d’ouverture Festival International Cultures et Traditions du Monde Bourg-de-Péage 1 juillet 2026
- Kermesse d’antan Parc Mossant Bourg-de-Péage 5 juillet 2026
- Open Brasero au Mamão Mamão Bourg-de-Péage 5 juillet 2026
- Stage de natation pour enfants de 5 à 10 ans route d’Alixan Bourg-de-Péage 6 juillet 2026
- Repas républicain Parc Mossant Bourg-de-Péage 9 juillet 2026