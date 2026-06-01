Quinzaine de la Musique Concert Big Band de l’Harmonie Parvis de l’Hôtel de Ville Bourg-de-Péage jeudi 18 juin 2026.

Bourg-de-Péage

Quinzaine de la Musique Concert Big Band de l’Harmonie

Parvis de l’Hôtel de Ville 35 rue du Docteur Eynard Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Venez découvrir le Big Band de l’Harmonie dans le cadre de la Quinzaine de la Musique !

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Parvis de l’Hôtel de Ville 35 rue du Docteur Eynard Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10 contact@mairiebdp.fr

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English :

Come discover the Harmonie Big Band as part of Music Fortnight!

L’événement Quinzaine de la Musique Concert Big Band de l’Harmonie Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-13 par Valence Romans Tourisme