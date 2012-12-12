Pétanque doublette au profit du Refuge des Bérauds avenue de la Premiere Armée Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Pétanque doublette au profit du Refuge des Bérauds

avenue de la Premiere Armée Complexe Sportif Jean Bouin Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

A vos agendas: venez participer aux doublettes organisées pour lever des fonds en faveur du Refuge des Bérauds.

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avenue de la Premiere Armée Complexe Sportif Jean Bouin Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 14 20 contact@refuge-des-berauds.fr

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English :

Mark your calendars: come and take part in the doublettes organized to raise funds for the Refuge des Bérauds.

L’événement Pétanque doublette au profit du Refuge des Bérauds Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-25 par Valence Romans Tourisme