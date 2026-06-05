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Répétition Chorale Ouverte au public Maison des Associations Bourg-de-Péage

Répétition Chorale Ouverte au public Maison des Associations Bourg-de-Péage mardi 16 juin 2026.

Lieu : Maison des Associations

Adresse : 2 Avenue de Mindelheim

Ville : 26300 Bourg-de-Péage

Département : Drôme

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bourg-de-Péage

Répétition Chorale Ouverte au public

Maison des Associations 2 Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:00:00
fin : 2026-06-16 21:00:00

Date(s) :
2026-06-16

Venez découvrir le plaisir de chanter!
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Maison des Associations 2 Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Come and discover the pleasure of singing!

L’événement Répétition Chorale Ouverte au public Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme

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