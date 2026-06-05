Répétition Chorale Ouverte au public Maison des Associations Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Répétition Chorale Ouverte au public

Maison des Associations 2 Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-06-16 21:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Venez découvrir le plaisir de chanter!

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Maison des Associations 2 Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Come and discover the pleasure of singing!

L’événement Répétition Chorale Ouverte au public Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme