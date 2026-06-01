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Quinzaine de la Musique Concert Orchestre Junior de l’Harmonie Parvis de l’Hôtel de Ville Bourg-de-Péage

Quinzaine de la Musique Concert Orchestre Junior de l’Harmonie Parvis de l’Hôtel de Ville Bourg-de-Péage mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Parvis de l'Hôtel de Ville

Adresse : 35 rue du Docteur Eynard

Ville : 26300 Bourg-de-Péage

Département : Drôme

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Bourg-de-Péage

Quinzaine de la Musique Concert Orchestre Junior de l’Harmonie

Parvis de l’Hôtel de Ville 35 rue du Docteur Eynard Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:30:00
fin : 2026-06-17 19:15:00

Date(s) :
2026-06-17

Dans le contexte de la Quinzaine de la Musique, venez découvrir l’Orchestre Junior de l’Harmonie !
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Parvis de l’Hôtel de Ville 35 rue du Docteur Eynard Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10  contact@mairiebdp.fr

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English :

Come and discover the Orchestre Junior de l’Harmonie as part of the Quinzaine de la Musique!

L’événement Quinzaine de la Musique Concert Orchestre Junior de l’Harmonie Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-13 par Valence Romans Tourisme

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