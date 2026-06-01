Quinzaine de la musique Concert de l’Harmonie Sainte Cécile Parvis de l’Hôtel de ville Bourg-de-Péage mardi 16 juin 2026.

Bourg-de-Péage

Quinzaine de la musique Concert de l’Harmonie Sainte Cécile

Parvis de l’Hôtel de ville 35 Rue du Dr Eynard Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16 21:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Le concert de l’Harmonie Sainte aura lieu durant la Quinzaine de la Musique, venez nombreux !

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Parvis de l’Hôtel de ville 35 Rue du Dr Eynard Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10 contact@mairiebdp.fr

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English :

The Harmonie Sainte concert will take place during the Quinzaine de la Musique , so come one, come all!

L’événement Quinzaine de la musique Concert de l’Harmonie Sainte Cécile Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-13 par Valence Romans Tourisme