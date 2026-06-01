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Quinzaine de la Musique Concert Ensemble Cuivres de l’Harmonie Parc Mossant Bourg-de-Péage

Quinzaine de la Musique Concert Ensemble Cuivres de l’Harmonie Parc Mossant Bourg-de-Péage jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Parc Mossant

Adresse : 36 avenue du General de Gaulle

Ville : 26300 Bourg-de-Péage

Département : Drôme

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bourg-de-Péage

Quinzaine de la Musique Concert Ensemble Cuivres de l’Harmonie

Parc Mossant 36 avenue du General de Gaulle Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25 20:00:00

Date(s) :
2026-06-25

Profitez d’un moment convivial avec l’Ensemble Cuivres de l’Harmonie.
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Parc Mossant 36 avenue du General de Gaulle Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10  contact@mairiebdp.fr

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English :

Enjoy a fun-filled evening with the Harmonie Brass Ensemble.

L’événement Quinzaine de la Musique Concert Ensemble Cuivres de l’Harmonie Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-13 par Valence Romans Tourisme

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