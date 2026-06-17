Repas républicain Parc Mossant Bourg-de-Péage
Repas républicain Parc Mossant Bourg-de-Péage jeudi 9 juillet 2026.
Bourg-de-Péage
Repas républicain
Parc Mossant 36 Avenue du Général de Gaulle Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 12:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
REPAS RÉPUBLICAIN (+63 ans) offert par la Ville et son CCAS
.
Parc Mossant 36 Avenue du Général de Gaulle Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 74 00
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English :
REPUBLICAN MEAL (ages 63 and older) provided by the City and its CCAS
L’événement Repas républicain Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
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