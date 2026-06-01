Quinzaine de la Musique Parc Mossant Bourg-de-Péage
Quinzaine de la Musique Parc Mossant Bourg-de-Péage mardi 23 juin 2026.
Bourg-de-Péage
Quinzaine de la Musique
Parc Mossant 36 avenue du General de Gaulle Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:00:00
fin : 2026-06-23 21:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Retrouvez l’Harmonie Sainte Cécile !
.
Parc Mossant 36 avenue du General de Gaulle Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10 contact@mairiebdp.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come see the Sainte-Cécile Wind Ensemble!
L’événement Quinzaine de la Musique Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-13 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Bourg-de-Péage (Drôme)
- Répétition Chorale Ouverte au public Maison des Associations Bourg-de-Péage 16 juin 2026
- Quinzaine de la musique Concert de l’Harmonie Sainte Cécile Parvis de l’Hôtel de ville Bourg-de-Péage 16 juin 2026
- Stage d’été d’essai enfant Escalade The Roof The Roof Bourg-de-Péage 17 juin 2026
- Quinzaine de la Musique Concert Orchestre Junior de l’Harmonie Parvis de l’Hôtel de Ville Bourg-de-Péage 17 juin 2026
- Quinzaine de la Musique Concert Big Band de l’Harmonie Parvis de l’Hôtel de Ville Bourg-de-Péage 18 juin 2026