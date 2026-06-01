Quinzaine de la Musique Parc Mossant Bourg-de-Péage mardi 23 juin 2026.

Bourg-de-Péage

Quinzaine de la Musique

Parc Mossant 36 avenue du General de Gaulle Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:00:00

fin : 2026-06-23 21:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Retrouvez l’Harmonie Sainte Cécile !

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Parc Mossant 36 avenue du General de Gaulle Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10 contact@mairiebdp.fr

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English :

Come see the Sainte-Cécile Wind Ensemble!

L’événement Quinzaine de la Musique Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-13 par Valence Romans Tourisme