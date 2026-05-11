Soirée d’ouverture Festival International Cultures et Traditions du Monde Bourg-de-Péage
Soirée d’ouverture Festival International Cultures et Traditions du Monde Bourg-de-Péage mercredi 1 juillet 2026.
Bourg-de-Péage
Soirée d’ouverture Festival International Cultures et Traditions du Monde
Parc Mossant Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01 20:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Colombie, Costa Rica, Espagne (Galice) Pologne.
En cas de pluie les spectacles du mercredi samedi dimanche se dérouleront à la salle Jean Cocteau à Bourg de Péage
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Parc Mossant Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 30 52
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English :
Colombia, Costa Rica, Spain (Galicia) Poland.
In case of rain, shows on Wednesday, Saturday and Sunday will take place at the Salle Jean Cocteau in Bourg de Péage
L’événement Soirée d’ouverture Festival International Cultures et Traditions du Monde Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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