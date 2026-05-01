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Marché des entrepreneuses route de la Maladière Bourg-de-Péage

Marché des entrepreneuses route de la Maladière Bourg-de-Péage vendredi 22 mai 2026.

Lieu : route de la Maladière

Adresse : Neptune's Coffee

Ville : 26300 Bourg-de-Péage

Département : Drôme

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Bourg-de-Péage

Marché des entrepreneuses

route de la Maladière Neptune’s Coffee Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:00:00
fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Envie de soutenir des talents locaux et de découvrir de nouveaux savoirs-faires?
Le Neptune’s Coffe vous propose un marché des entrepreneuses, mettant en avant des créatrices locales dans une ambiance conviviale.
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route de la Maladière Neptune’s Coffee Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 78 10 44 

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English :

Want to support local talent and discover new skills?
Neptune’s Coffe offers you an entrepreneur’s market, showcasing local creators in a convivial atmosphere.

L’événement Marché des entrepreneuses Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme

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