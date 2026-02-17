Visite commentée au Bois des Naix Au pied de mon arbre Fête de la Nature Rdv devant l’entrée du Bois des Naix Bourg-de-Péage

Visite commentée au Bois des Naix Au pied de mon arbre Fête de la Nature

Rdv devant l'entrée du Bois des Naix Entrée proche du cimetière Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2026-05-24 14:30:00

fin : 2026-05-24 14:30:00

2026-05-24

Au cœur du Bois des Naix, découvrez comment les racines des arbres communiquent, partagent ressources et informations et interagissent avec les micro-organismes

du sol.

English :

In the heart of Bois des Naix, discover how tree roots communicate, share resources and information, and interact with soil micro-organisms

soil micro-organisms.

