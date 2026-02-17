Visite commentée au Bois des Naix Au pied de mon arbre Fête de la Nature Rdv devant l’entrée du Bois des Naix Bourg-de-Péage
Visite commentée au Bois des Naix Au pied de mon arbre Fête de la Nature
Rdv devant l’entrée du Bois des Naix Entrée proche du cimetière Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2026-05-24 14:30:00
fin : 2026-05-24 14:30:00
Au cœur du Bois des Naix, découvrez comment les racines des arbres communiquent, partagent ressources et informations et interagissent avec les micro-organismes
Rdv devant l’entrée du Bois des Naix Entrée proche du cimetière Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
In the heart of Bois des Naix, discover how tree roots communicate, share resources and information, and interact with soil micro-organisms
