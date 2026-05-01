Journée de sensibilisation aux risques de noyade D. 538 Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Journée de sensibilisation aux risques de noyade

D. 538 Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:30:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31

L’été approche et avec lui, les plaisirs de la baignade. La noyade reste l’une des principales causes d’accidents en période estivale.

.

D. 538 Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 39 17 diabolo@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer is approaching, and with it the pleasures of swimming. Drowning remains one of the main causes of accidents during the summer months.

L’événement Journée de sensibilisation aux risques de noyade Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme