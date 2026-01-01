Soirées Animation Jeux de Société au Roof The Roof Vercors Bourg-de-Péage
Soirées Animation Jeux de Société au Roof The Roof Vercors Bourg-de-Péage vendredi 30 janvier 2026.
Soirées Animation Jeux de Société au Roof
The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26
Envie de partager un bon moment autour du jeu ?
The Roof Vercors accueille des soirées animation de jeux de société co-animées par La Diagonale du Fou et Jeu Dé Bloc.
The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr
English :
Want to share a good time around games?
The Roof Vercors hosts board game evenings co-hosted by La Diagonale du Fou and Jeu Dé Bloc.
