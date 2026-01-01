Soirées Animation Jeux de Société au Roof The Roof Vercors Bourg-de-Péage

Soirées Animation Jeux de Société au Roof

The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26

Envie de partager un bon moment autour du jeu ?

The Roof Vercors accueille des soirées animation de jeux de société co-animées par La Diagonale du Fou et Jeu Dé Bloc.

.

The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to share a good time around games?

The Roof Vercors hosts board game evenings co-hosted by La Diagonale du Fou and Jeu Dé Bloc.

L’événement Soirées Animation Jeux de Société au Roof Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme