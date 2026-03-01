Cycle Cinéma — L’Histoire de l’escalade The Roof Vercors Bourg-de-Péage
Cycle Cinéma — L’Histoire de l’escalade The Roof Vercors Bourg-de-Péage samedi 28 mars 2026.
Cycle Cinéma — L’Histoire de l’escalade
The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28 23:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27
Projection de films — 4 soirées pour découvrir l’histoire de l’escalade
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The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr
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English :
Film screenings ? 4 evenings to discover the history of climbing
L’événement Cycle Cinéma — L’Histoire de l’escalade Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme