Cycle Cinéma — L’Histoire de l’escalade The Roof Vercors Bourg-de-Péage

Cycle Cinéma — L’Histoire de l’escalade

The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27

Projection de films — 4 soirées pour découvrir l’histoire de l’escalade

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The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr

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English :

Film screenings ? 4 evenings to discover the history of climbing

L’événement Cycle Cinéma — L’Histoire de l’escalade Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme