Soirée Dj Lionel Cristino Mamão Bourg-de-Péage
Soirée Dj Lionel Cristino Mamão Bourg-de-Péage samedi 30 mai 2026.
Bourg-de-Péage
Soirée Dj Lionel Cristino
Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Lionel Cristino débarque avec un show complet, vivant et sans temps mort !
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Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
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English :
Lionel Cristino delivers a full, lively show with no downtime!
L’événement Soirée Dj Lionel Cristino Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme
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