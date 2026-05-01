Soirée Dj Lionel Cristino Mamão Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Soirée Dj Lionel Cristino

Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Lionel Cristino débarque avec un show complet, vivant et sans temps mort !

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Mamão 275 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr

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English :

Lionel Cristino delivers a full, lively show with no downtime!

L’événement Soirée Dj Lionel Cristino Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme