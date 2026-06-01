« Forêt Vivante », Domaine de la Garde à Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse
« Forêt Vivante », Domaine de la Garde à Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse vendredi 5 juin 2026.
« Forêt Vivante » 5 – 7 juin Domaine de la Garde à Bourg-en-Bresse Ain
Droits d’entrée pour l’ensemble du festival :
> Adultes : 15 €
> Étudiants et demandeurs d’emploi : 5 €
> Moins de 18 ans : gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Le festival Forêt Vivante est une biennale, emplie de joie et d’enthousiasme pour découvrir, sentir, comprendre la force des arbres grâce aux regards croisés du monde des scientifiques, des artistes et des philosophes !
L’évenement aura lieu dans le parc du Domaine de la Garde à Bourg-en Bresse.
Le festival sera égalment l’occasion de rendre hommage à Francis Hallé, botaniste disparut fin 2025 dont les travaux ont profondément renouvelé notre regard sur les forêts.
Domaine de la Garde à Bourg-en-Bresse 27 Chemin des Narcisses 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue01.org/fr/portail/93/actualite/89767/festival-foret-vivante-le-mystere-des-arbres-bourg-en-bresse-5-6-et-7-juin-2026.html »}]
Le mystère des arbres arbres Forêt
L.Maizeray – CAUE 01
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