Forêts d’Othe Festival À Ciel Ouvert Le Fays Cerisiers

Cerisiers

Forêts d’Othe Festival À Ciel Ouvert

Le Fays Forêt de Cerisiers Cerisiers Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-08

Du 5 au 8 août 2026, le Festival Forêts d’Othe à Ciel Ouvert vous donne rendez-vous en pleine nature, au cœur des forêts du Pays d’Othe. Cette édition met à l’honneur des spectacles familiaux mêlant humour, théâtre burlesque, acrobaties, cascades et performances physiques. Entre rires, émerveillement et poésie, les artistes portent également un regard sensible sur notre époque et le monde qui nous entoure.

Mercredi 5 août

– 15:30 Les Arbres… Peuple Des Forêts .

Proposé par Didier Duchesne / CPN Réveil Nature.

Cet atelier vous invite dans la forêt pour découvrir la vie des arbres.

– 17:00 Goûter champêtre ( pâtisseries et boissons)

– 17:45 Playground Collectif Primavez Spectacle de cirque acrobatique au mât chinois qui convient à tous les âges ! Miguel Rubio nous offre un solo où l’humour et le public ont une place centrale. On en sort avec le sourire aux lèvres et le soleil au cœur. 45 Minutes.

Samedi 8 août

– 10:00 Les Arbres… Peuple Des Forêts .

Proposé par Didier Duchesne / CPN Réveil Nature.

Cet atelier vous invite dans la forêt pour découvrir la vie des arbres.

– 11:15 Les Couleurs du Vivant Spectacle écologique à partir de 8 ans

D’après les textes de George Sand consacrés à la nature, qui résonnent par leur portée sensible et poétique. S’ils le souhaitent les spectateurs peuvent devenir co-constructeurs d’une œuvre collective liée au vivant via des panneaux composés d’un patchwork de toiles où tout devient matière à dessin, à expression et exploration. C’est un terrain de jeu sensible et évolutif. Un temps suspendu à vivre ensemble… 1h15

– 17:30 La Vie Spectacle de cirque. Tout public à partir de 3 ans

La Vie parle de l’enfance, de la complicité entre parents et enfants, et de cet enfant que l’on garde en soi en grandissant. Entre musique, jeux, tendresse et émotions, le spectacle célèbre avec poésie ce qui nous relie les uns aux autres.

Entrée à participation libre. Réservation obligatoire (places limitées). Buvette et repas gourmets en plein air sur réservation. .

Le Fays Forêt de Cerisiers Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 95 60 41

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English : Forêts d’Othe Festival À Ciel Ouvert

L’événement Forêts d’Othe Festival À Ciel Ouvert Cerisiers a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Sens et Sénonais