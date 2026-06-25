Maxunce, Roi Malgré Lui Salle des fêtes Cerisiers mercredi 29 juillet 2026.

Cerisiers

Maxunce, Roi Malgré Lui

Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Cerisiers Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Les comédiens de La Grande Hâte vous invitent à l’avant-premiere de leur dernier spectacle jeunesse.

Manifestation offerte par le Département de l’Yonne. .

Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 38 53 bibliotheque.cerisiers@gmail.com

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English : Maxunce, Roi Malgré Lui

L’événement Maxunce, Roi Malgré Lui Cerisiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Sens et Sénonais