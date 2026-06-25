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Maxunce, Roi Malgré Lui Salle des fêtes Cerisiers

Maxunce, Roi Malgré Lui Salle des fêtes Cerisiers mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville
Ville
89320 Cerisiers
Département
Yonne
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Cerisiers

Maxunce, Roi Malgré Lui

Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Cerisiers Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Les comédiens de La Grande Hâte vous invitent à l’avant-premiere de leur dernier spectacle jeunesse.
Manifestation offerte par le Département de l’Yonne.   .

Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 38 53  bibliotheque.cerisiers@gmail.com

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English : Maxunce, Roi Malgré Lui

L’événement Maxunce, Roi Malgré Lui Cerisiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Sens et Sénonais

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