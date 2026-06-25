Maxunce, Roi Malgré Lui Salle des fêtes Cerisiers
Maxunce, Roi Malgré Lui Salle des fêtes Cerisiers mercredi 29 juillet 2026.
Cerisiers
Maxunce, Roi Malgré Lui
Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Cerisiers Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Les comédiens de La Grande Hâte vous invitent à l’avant-premiere de leur dernier spectacle jeunesse.
Manifestation offerte par le Département de l’Yonne. .
Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 38 53 bibliotheque.cerisiers@gmail.com
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English : Maxunce, Roi Malgré Lui
L’événement Maxunce, Roi Malgré Lui Cerisiers a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Sens et Sénonais
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