Forêts Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-16 15:00 –

Gratuit : non TARIF de 5€ à 8€ à partir de 3 ans

Un concert électro végétal où la nature devient source d’émerveillement. Le duo Nelson revient après son spectacle Premières neiges pour célébrer la nature vivante d’un printemps foisonnant. Guitare et violoncelle électriques, synthétiseurs et rythmes électro accompagnent des chansons pleines d’images : scarabées, arbres à secrets, fleurs qui frémissent. Sur scène, sons de feuillages et bruissements se mêlent aux mélodies… Une expérience poétique et dansante.

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr



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