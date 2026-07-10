Forêts Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais
mercredi 16 décembre 2026 · Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais · Bouguenais
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-16 15:00 –
Gratuit : non TARIF de 5€ à 8€ à partir de 3 ans
Un concert électro végétal où la nature devient source d’émerveillement. Le duo Nelson revient après son spectacle Premières neiges pour célébrer la nature vivante d’un printemps foisonnant. Guitare et violoncelle électriques, synthétiseurs et rythmes électro accompagnent des chansons pleines d’images : scarabées, arbres à secrets, fleurs qui frémissent. Sur scène, sons de feuillages et bruissements se mêlent aux mélodies… Une expérience poétique et dansante.
Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340
02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr
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