Forever tribute to Michael Jackson Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Forever tribute to Michael Jackson

Samedi 6 février 2027 à partir de 20h30. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 27.5 – 27.5 – 34.5 EUR

Forever the best show about the king of pop !





Le 25 juin 2009, le monde a perdu l’artiste POP le plus influent de tous les temps. Un départ inattendu qui a bouleversé la planète. MICHAEL JACKSON a laissé derrière lui un héritage bien plus grand que la musique. Son message et son amour pour la Terre et la nature sont aujourd’hui plus pertinents que jamais.



Richard Walter Productions est fier de présenter en France FOREVER LE SEUL SPECTACLE AU MONDE rendant hommage au ROI de la POP et approuvé par les membres de LA FAMILLE JACKSON Joseph, Jermaine, Latoya.



Un spectacle qui à déjà réuni plus d’1.000.000 de SPECTATEURS, dans de multiples pays tels que la France, le Danemark, la République Tchèque, l’Allemagne, le Portugal, la Pologne, la Suisse, Israël, le Mexique et bien plus encore… !



FOREVER célèbre ses 15 ans sur scène et c’est une occasion unique de [re]vivre la musique de MICHAEL JACKSON qui a marqué à tout jamais l’histoire de la POP.



Venez vibrer, danser et chanter avec les 20 artistes de FOREVER qui vous feront vivre une expérience fascinante et intense à travers les plus grands succès de MICHAEL JACKSON. Une mise en scène époustouflante qui captivera les fans et les admirateurs de son œuvre, toutes générations confondues FOREVER, en tournée dans les plus grandes salles de France !





Spectacle présenté par Richard Walter productions (licence n°R-2022006816 R2022008495) .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Forever the best show about the king of pop !

German :

Forever the best show about the king of pop!

Italiano :

Per sempre il miglior spettacolo sul re del pop!

Espanol :

¡Por siempre el mejor espectáculo sobre el rey del pop!

